Динамо К — Фенербахче: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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0
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0
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Лудогорець
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0
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Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
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0
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0
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0
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21:30
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ХІК
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Жальгіріс
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Балкані Теранде
0
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
2
Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
5
Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
1
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
0
Марібор
2
13 липня
20:00
Клаксвік
3
Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
5
Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
2
ТНС
0
13 липня
21:45
Пюнік
-
Ф91 Дюделанж
-
19 липня
19:00
Жальгіріс
-
Мальме
-
19 липня
19:00
Карабах
-
Цюрих
-
19 липня
19:00
Мідтьюлланн
-
АЕК Ларнака
-
19 липня
20:45
Лудогорець
-
Шемрок Роверс
-
19 липня
20:45
Лінфілд
-
Буде-Глімт
-
19 липня
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Динамо Загреб
-
Шкупі
-
19 липня
22:00
ХІК
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19:00
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20 липня
20:00
Ференцварош
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Слован Братислава
-
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21:00
Динамо Київ
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Фенербахче
-
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Марібор
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Шериф
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АЕК Ларнака
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Мідтьюлланн
-
26 липня
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Вікторія Пльзень
-
ХІК
-
26 липня
20:00
Шериф
-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
26 липня
22:00
Шкупі
-
Динамо Загреб
-
26 липня
22:00
Буде-Глімт
-
Лінфілд
-
27 липня
19:00
Цюрих
-
Карабах
-
27 липня
20:00
Мальме
-
Жальгіріс
-
27 липня
20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Динамо К — Фенербахче: де дивитись матч Ліги чемпіонів

16 липня 2022

Ілля Забарний, getty images

Команда Мірчі Луческу проведе надважливий поєдинок.

Київське Динамо у рамках поєдинку кваліфікації на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Фенербахче.

Через повномасштабне вторгнення російської федерації свій домашній поєдинок Динамо гратиме у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крула.

Де дивитись матч Динамо К — Фенербахче?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між Динамо К та Фенербахче, яка розпочнеться о 21:00.

Крім того, показуватимуть матч телеканал Setanta Sports. Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Відзначимо, що гра у відповідь відбудеться за тиждень після першого матчу — 27 липня.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

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