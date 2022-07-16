Динамо К — Фенербахче: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу проведе надважливий поєдинок.

Київське Динамо у рамках поєдинку кваліфікації на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Фенербахче.

Через повномасштабне вторгнення російської федерації свій домашній поєдинок Динамо гратиме у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крула.

Де дивитись матч Динамо К — Фенербахче?

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між Динамо К та Фенербахче, яка розпочнеться о 21:00.

Крім того, показуватимуть матч телеканал Setanta Sports. Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Відзначимо, що гра у відповідь відбудеться за тиждень після першого матчу — 27 липня.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.