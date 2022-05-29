Лунін став переможцем ЛЧ у той же день, що і Шевченко, але з різницею у 18 років

Український голкіпер вперше для себе виграв Лігу чемпіонів.

У фіналі Ліги чемпіонів між собою зустрічалися Ліверпуль та Реал. Перемогу здобув мадридський колектив завдяки єдиному голу від Вінісіуса Жуніора.

У суботу, 28 травня, свою перемогу виборов Реал, у складі якого перебуває український голкіпер Андрій Лунін.

Зазначимо, що 23-річний воротар виграв Лігу чемпіонів того дня, що й легендарний Андрій Шевченко, але з різницею у 18 років. Тоді Шевченко 28 травня 2003 зумів виграти головний європейський турнір, виступаючи за Мілан, який здолав Ювентус у серії післяматчевих пенальті (0:0, 3:2).

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль – Реал (0:1).