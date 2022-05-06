Коли і де відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2022

Головний єврокубковий поєдинок цього року відбудеться у Парижі.

Вже визначилися фіналісти Ліги чемпіонів сезону-2021/22 – ними стали Ліверпуль та мадридський Реал.

Це вдруге за останні чотири роки, коли ці команди зіграють між собою у фіналі головного єврокубкового турніру. Минулого разу мадридський колектив переміг з рахунком 3:1, а поєдинок запам'ятався неймовірними помилками голкіпера "червоних" Лоріса Каріуса. Німецький воротар отримав неабияку критику, внаслідок чого його майбутнє у складі Ліверпуля завершилося фактично миттєво.

Фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем пройде у суботу, 28 травня. Гра відбудеться на стадіоні "Стад де Франс" у столиці Франції в Парижі.

Очікується, що поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, а у прямому ефірі його покаже телеканал Megogo Футбол 1. Також трансляція буде доступна на сервісі Volia TV, а Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.

Зазначимо, що для мадридського Реалу це буде 17-й фінал Ліги чемпіонів.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку Реал — Ліверпуль. Початок матча о 22:00 за Києвом.