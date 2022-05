Салах — про фінал Ліги чемпіонів із Реалом: Нам потрібно звести рахунки

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал здійснив камбек проти Манчестер Сіті і пробився в заключну стадію турніру, де зустрінеться з Ліверпулем.

Нападник та лідер мерсисайдців Мохамед Салах висловив про майбутнього суперника своєї команди у фіналі ЛЧ, закликавши помститися "вершковим" за поразку у київському фіналі Ліги чемпіонів у 2018 році.

"Нам потрібно звести рахунки", — написав Салах в Twitter після матчу Реала проти Манчестер Сіті.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78