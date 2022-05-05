Каземіро: Ключова фраза Реала — "ніколи не здавайся"

Хавбек Реала висловився про перемогу над Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал здійснив камбек проти Манчестер Сіті і пробився в заключну стадію турніру.

Опорний півзахисник "вершкових" Каземіро поділився емоціями від цього протистояння.

"Ми прожили два роки без підтримки вболівальників на стадіоні. Ви повинні насолоджуватися їхньою підтримкою. Велика перевага цього клубу – ніколи не поступатися, боротися до кінця.

Ми повинні привітати всіх. Родріго зробив ефектний вихід. Ключова фраза Реала — "ніколи не здавайся". Ми йдемо до кінця", — цитує слова Каземіро офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.