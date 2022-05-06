До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фінальної зустрічі Ліги чемпіонів.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/22 зіграють між собою мадридський Реал та Ліверпуль. Поєдинок відбудеться у Франції, на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі гру покаже телеканал Megogo Футбол 1, а за текстовою онлайн-трансляцією ви можете стежити на Football.ua.

Щоб дійти до фіналу Ліги чемпіонів, у раундах плей-офф Реал виявився сильнішим за ПСЖ, Челсі та Манчестер Сіті.

На шляху до фіналу Ліверпуль здолав таких опонентів, як Інтер, Бенфіка та Вільярреал. Можна сміливо сказати, що з огляду на іменитість майбутнього суперника, цей матч для "червоних" буде найскладнішим серед тих, що вони провели раніше на стадії плей-офф.

При цьому букмекери у фіналі віддають перевагу колективу Юргена Клоппа. На даний момент приймаються ставки, де перемога Ліверпуля у основний час оцінюється коефіцієнтом 2.0. Успіх підопічних Карло Анчелотті оцінюється коефіцієнтом 4.10, а нічия після 90 хвилин – 3,50.

Реал — Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

На підсумкову перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,53, а на перемогу Реала – 2,57.

Сезон-2021/22 у чемпіонаті Іспанії Реал провів успішно – за чотири тури до кінця сезону мадридський колектив достроково оформив чемпіонство. Найближчий суперник, яким є Барселона, відстає на п'ятнадцять пунктів.

Щодо Ліверпуля, то "червоні", ймовірно, боротимуться за перемогу в АПЛ до останнього туру. На даний момент колектив Юргена Клоппа відстає від лідируючого Манчестер Сіті на один пункт за чотири тури до кінця чемпіонату.

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став Челсі. Лондонський клуб у фіналі турніру обіграв Манчестер Сіті з рахунком 1:0, а єдиний гол у грі забив Кай Хаверц. У поточному розіграші Ліги чемпіонів "сині" вибули на стадії чвертьфіналу, програвши за підсумками двоматчевого протистояння Реалу.