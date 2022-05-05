Гвардіола: Реал робив подібні речі вже багато разів у своїй історії

Керманич Манчестер Сіті прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Англійський Манчестер Сіті в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реалу втратив перевагу наприкінці основного часу, ведучи за сумою двох зустрічей у два м’ячі, після чого ще й припустився помилки під час овертаймів, що коштувало йому місця в фінальному матчі (1:3).

Реал — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після фінального свистка прокоментував виступи власної команди.

"Зараз нам дуже важко. Не можна заперечувати той факт, що ми були надзвичайно близькі до фіналу Ліги чемпіонів.

Зіграли неналежним чином у першому таймі, не знайшли свою гру, але це — звична справа в цьому турнірі. Другий тайм був набагато кращим.

Сіті повністю контролював події на футбольному полі після забитого голу. Ми зуміли віднайти свою гру, підійшли впритул до другого м’яча. Вихід на поле Джека Гріліша допоміг нам ще більше перехопити контроль над грою, але, на жаль, він не зміг забити в моментах, які в нього виникали.

Тоді в нас ще не виникало відчуття, що атаки Реалу зможуть створити нам такі великі проблеми. Цього не було й близько. А вже наприкінці гри вони забили гол. Вони робили це багато разів у своїй історії.

Чотири нападники + Мілітао — вони поставили багато гравців до нашого штрафного, та зрештою знайшли змогу забити голи.

Для мене це вже не перші поразки в півфіналах Ліги чемпіонів. Я вже зазнавав їх у протистояннях проти Челсі чи Барселони, коли обидві гри були винятковими з нашого боку, але зрештою ми не змогли дійти до фіналу", — заявив іспанський фахівець.

Для Манчестер Сіті активною опцією завоювати трофей у поточному сезоні залишилася англійська Прем’єр-ліга, де "містяни" випереджають Ліверпуль усього на одне очко.