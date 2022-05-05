Анчелотті: На шляху до фіналу Реал здолав трьох претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів

Керманич Реалу прокоментував вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА зумів здолати англійський Манчестер Сіті в овертаймі (3:1), завдяки чому братиме участь у вирішальній дуелі в битві за трофей.

Реал — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення протистояння прокоментував виступ власної команди звітного вечора.

"Велич мадридського Реалу не дає вам опустити руки. Навіть коли здається, що вже все скінчено. Він дає вам сили продовжувати вірити в перемогу.

Ми зіграли дуже важку 1/8 фіналу, дуже важкі чвертьфінали і дуже важкі півфінали проти трьох претендентів на перемогу в турнірі. Однак, усе це ще не є успіхом, тому що нам не вистачає останнього кроку.

Гра була рівною та конкурентною з обох боків. Коли здавалося, що вона закінчена, ми віднайшли в собі останні сили для того, щоб зрівняти рахунок. Коли зрівняли рахунок за сумою двох матчів, ми вже отримали важливу психологічну перевагу, зі мною це вже ставалося раніше в фіналі проти Ліверпуля, але тоді я зі своєю командою програв.

У першому таймі ми зіграли добре, проте нам не вистачало успіху біля чужих воріт. Мені не сподобалася гра Бензема в останній третині атаки. У цьому протистоянні все вирішили деталі, вдалий збіг обставин, що призвів до голу Родріга.

Після цього ми кинули всі сили, що залишилися. У таких матчах без удачі нікуди. Сіті — дуже сильний суперник. Матч був дуже завзятим. Але ми не полишали боротись. Знадобилися сили та старанна праця. Здорово допомогли заміни.

Потрібно віддати належне гравцям. Вони віддали всі сили. Уболівальники також здорово нам допомогли. Вони постійно гнали нас уперед, і не лише сьогодні на стадіоні", — заявив італійський фахівець.

У фінальному поєдинку в Парижі 28 травня мадридський Реал зіграє проти англійського Ліверпуля.