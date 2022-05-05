Куртуа визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Бельгієць допоміг своїй команді обіграти Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу турніру.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа визнаний найкращим гравцем тижня за підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Бельгійський голкіпер допоміг своїй команді здобути перемогу над Манчестер Сіті у додатковий час із рахунком 3:1. Завдяки цьому "вершкові" перемогли з рахунком 6:5 за підсумками двох зустрічей та вийшли у фінал турніру.

У протистоянні проти "городян" Куртуа пропустив один м'яч і зробив вісім сейвів.

У голосуванні за найкращого гравця Тібо випередив Франсіс Коклен, Бернарду Сілва та Луїс Діас.

У фіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє проти Ліверпуля. Гра відбудеться 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Франції.