Реал у запаморочливому овертаймі здолав Манчестер Сіті
05 травня 2022
Черговий видовищний камбек колективу Карло Анчелотті подарував його команді право на чергову дуель проти Ліверпуля.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Манчестер Сіті 3:1 (перший матч — 3:4)
Голи: Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) — Марез, 73
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Вальєхо, 114), Начо, Менді — Модріч (Камавінга, 75), Каземіро (Асенсіо, 75), Кроос (Родріго, 68) — Вальверде, Бензема 9Себальос, 105), Вінісіус (Васкес, 115).
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Зінченко, 72), Діаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 72), Родрі (Стерлінг, 99), Бернарду Сілва — Марез (Фернандіньо, 85), Габріель Жезус (Гріліш, 78), Фоден.
Попередження: Модріч, Карвахаль, Мілітао, Вальверде — Ляпорт, Стерлінг, Зінченко