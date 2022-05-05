Реал у запаморочливому овертаймі здолав Манчестер Сіті

Черговий видовищний камбек колективу Карло Анчелотті подарував його команді право на чергову дуель проти Ліверпуля.

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Реал — Манчестер Сіті 3:1 (перший матч — 3:4)

Голи: Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пен.) — Марез, 73



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао (Вальєхо, 114), Начо, Менді — Модріч (Камавінга, 75), Каземіро (Асенсіо, 75), Кроос (Родріго, 68) — Вальверде, Бензема 9Себальос, 105), Вінісіус (Васкес, 115).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Зінченко, 72), Діаш, Ляпорт, Канселу — де Брюйне (Гюндоган, 72), Родрі (Стерлінг, 99), Бернарду Сілва — Марез (Фернандіньо, 85), Габріель Жезус (Гріліш, 78), Фоден.



Попередження: Модріч, Карвахаль, Мілітао, Вальверде — Ляпорт, Стерлінг, Зінченко