Шахтар потрапить до групи Ліги чемпіонів-2022/23, якщо Вільярреал не переможе у поточному розіграші

"Гірники" можуть розпочати турнір із групової стадії.

УЄФА ухвалив рішення усунути всі російські клуби зі змагань під своєю егідою на наступний сезон.

З цієї причини пряму путівку до групової стадії турніру отримав чемпіон Шотландії. Асоціація посідає 11 місце.

Якщо у поточному розіграші турніру перемогу відсвяткують не Вільярреал, то пряма путівка до турніру дістанеться Шахтарю.

Оскільки Ліверпуль, Манчестер Сіті і Реал вже гарантували собі вихід до Ліги чемпіонів на наступний сезон, то буде вакантною путівка, яка зазвичай дістається команди Ліги чемпіонів, яка не виграла, але не кваліфікувалася через чемпіонат.