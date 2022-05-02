Шахтар потрапить до групи Ліги чемпіонів-2022/23, якщо Вільярреал не переможе у поточному розіграші

02 травня 2022

Михайло Мудрик, getty images

"Гірники" можуть розпочати турнір із групової стадії.

УЄФА ухвалив рішення усунути всі російські клуби зі змагань під своєю егідою на наступний сезон.

З цієї причини пряму путівку до групової стадії турніру отримав чемпіон Шотландії. Асоціація посідає 11 місце.

Якщо у поточному розіграші турніру перемогу відсвяткують не Вільярреал, то пряма путівка до турніру дістанеться Шахтарю.

Оскільки Ліверпуль, Манчестер Сіті і Реал вже гарантували собі вихід до Ліги чемпіонів на наступний сезон, то буде вакантною путівка, яка зазвичай дістається команди Ліги чемпіонів, яка не виграла, але не кваліфікувалася через чемпіонат.

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