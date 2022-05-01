Матч Вільярреал — Ліверпуль розсудить Маккелі

Перший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться 3 травня.

Півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів між Вільярреалом і Ліверпулем обслуговуватиме голландська бригада арбітрів на чолі з Данні Маккелі. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Помічниками Маккелі будуть Хессель Стеестра та Ян де Вріс, а резеврним рефері призначено Сердара Гезебюйюка.

За системою ВАР слідкуватимуть Пол ван Букель та Денніс Хіглер.

Нагадаємо, матч Вільярреал – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 3 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь "червоних".