Клінсманн: Не варто боятися Ліверпуль, там грають такі самі люди

Екс-форвард Інтера вирішив підбадьорити колишній клуб.

Юрген Клінсманн вважає, що у Інтера залишаються шанси на перемогу над Ліверпулем, не дивлячись на поразку в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

“Ліверпуль — неймовірна команда, однак це люди, — цітує єкс-форварда Інтера Football Italia. — Завжди є шанс, ніхто не може вгадати, що станеться за 90 хвилан”.

“Інтеру нема чого втрачати. Якщо він заб'є першим — все може статися. В першому матчі Інтер ні в чому не поступався Ліверпулю, просто не вдалося забити”.

В сезоні1990/91 Кубка УЄФА Інтер поступився в першому матчі Астон Вілі 0:2, але зміг відігратися у другому завдяки хет-тріку саме Клінсманна.

Матч Ливерпуль — Інтер відбудеться у вівторок, 8 березня. Початок о 22:00 за київським часом.