Ліверпуль — Інтер. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Ліверпуль у рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Інтер.

Ліверпуль — Інтер

Вівторок, 8 лютого, о 22:00. Стадіон Енфілд Роад, Ліверпуль. Головний арбітр зустрічі – Антоніо Матеу Лаос.

Ліверпуль після першого матчу проти Інтера встиг виграти три поєдинки чемпіонату Англії, пройти Норвіч у Кубку Англії та виграти Кубок англійської ліги у протистоянні з Челсі. Підопічні Юргена Клоппа знаходяться у чудовій формі та відмінному ментальному стані. Востаннє команда програвала ще минулого року – Лестеру.

У минулому матчі чемпіонату Англії проти Вест Хема мерсисайдці зазнали деяких проблем, але все-таки здобули мінімальну перемогу, продовжуючи гонитву за Манчестер Сіті. У першій грі проти Інтеру "червоні" зробили собі гарний запас у два м'ячі, а тому можуть пройти далі без особливих труднощів.

Інтер, у свою чергу, не показує високого рівня футболу в останніх матчах. Після зустрічі з Ліверпулем команда Індзагі поступилася Сассуоло, зіграла в нульову нічию з Дженоа та Міланом та розгромила Салернітану. Можливо, у матчі проти аутсайдера Інтер нарешті прорвало і він продовжить так само.

Відіграти два м'ячі у поточного Ліверпуля буде вкрай складно, але нічого неможливого у футболі немає, а характер у "нерадзуррі" точно є.

Зазначимо, що команди тричі зустрічалися у рамках Ліги чемпіонів і Ліверпуль переміг у всіх матчах – сумарний рахунок 5:0.

З поганих новин для Інтера – відсутність Ніколо Барелли, якого дискваліфіковано. У Ліверпуля під питанням Тіаго, Фірміно, Матіп.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо, Кейта – Салах, Мане, Діас

Інтер: Ханданович – Шкріньяр, Де Врей, Бастоні – Думфріс, Відаль, Брозович, Чалханоглу, Перішич – Джеко, Мартінес

Не зіграє: Барелла

Під питанням: Тіаго, Фірміно, Матіп

Цікаві факти:

Ліверпуль виграв свої останні 7 матчів (Ліга чемпіонів).

Ліверпуль забив принаймні 2 голи у своїх останніх 7 матчах (Ліга чемпіонів).

Ліверпуль не попускав у своїх останніх 3 матчах проти Інтера у всіх змаганнях.