Клопп: Результат першої гри з Інтером вийшов кращим, ніж я очікував

Німецький спеціаліст розповів про наступний матч команди.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився своїми думками щодо матчу-відповіді з Інтером в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Результат 2:0 у футболі відігравали найчастіше. Якщо до перерви ти ведеш з рахунком 2:0 і думаєш, що справа зроблена, то вже знаходишся на неправильному шляху. Результат першої гри вийшов кращим, ніж я очікував. Але це дуже непросте протистояння, і на нас чекає складна зустріч-відповідь.

Дізнавшись підсумки жеребкування, всі ми вважали, що нам дістався найскладніший опонент із усіх можливих. Але для нас це нормально. Навіть не можу згадати, коли ми раділи результатам жеребкування.

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Інтер – чудова команда, і вони точно приїдуть до Англії не в ролі туристів. Вони намагатимуться атакувати та контролювати хід зустрічі. Подивимося, що нам вдасться зробити за таких умов", – приводить слова Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль – Інтер відбудеться на Анфілді у вівторок о 22:00 за київським часом.