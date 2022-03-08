Індзагі: Інтеру важливо і необхідно забити гол у першому таймі

Італійський спеціаліст прокоментував наступний поєдинок команди.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі розказав про підготовку до матчу-відповіді проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Буде важка гра, але ми дуже вмотивовані. Важливо і необхідно забити гол у першому таймі. Ми знаємо, що це буде складний матч.

Інтер не грав на цій стадії турніру вже багато років, і ми знали, що зіграємо з топовою командою після того, як посіли друге місце у групі. Ми зробили все можливе у першому матчі і зробимо те саме у вівторок", – приводить слова Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль – Інтер відбудеться на Анфілді у вівторок, 8 березня, о 22:00 за київським часом.