Интер — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль одержал гостевую победу над миланским Интером.

Подопечные Симоне Индзаги моментами были острее соперника в атаке, однако в конечном итоге коллективу Юргена Клоппа удалось реализовать свои моменты и сделать большую заявку на выход в следующую стадию самого престижного еврокубка.

В финальном отрезке противостояния голами в составе Ливерпуля отметились Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

Обзор матча:

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Интер — Ливерпуль 0:2

Голы: Фирмино, 75, Салах, 83



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей (Раноккья, 88), Бастони (Димарко, 90) — Думфрис (Дармиан, 88), Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес (Санчес, 70).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго (Милнер, 86), Фабиньо (Хендерсон, 60), Эллиот (Кейта, 59) — Салах, Жота (Фирмино, 46), Мане (Диас, 59).