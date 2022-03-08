Фабіньо: Інтер є найсильнішою командою Італії за останні два-три роки

Бразильський футболіст прокоментував наступний поєдинок команди.

Півзахисник Ліверпуля Фабіньо поділився думками щодо матчу з Інтером в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перша зустріч команд завершилася перемогою "червоних" з рахунком 2:0.

"Переконаний, що Інтер є найсильнішою командою Італії за останні два-три роки. Міланці показують дуже якісний футбол.

У першому таймі першого поєдинку вони грали краще за нас, зате ми діяли ефективніше. Велика команда повинна вміти перемагати в таких матчах, використовуючи ті моменти, які вдалося створити", – приводить слова Фабіньо офіційний сайт УЄФА.

Матч Ліверпуль – Інтер відбудеться на Анфілді у вівторок о 22:00 за київським часом.