Касильяс: В матче против Реала мы увидели сильный ПСЖ, но все решится в Мадриде

Легенда "сливочных" оценил игру Лиги чемпионов.

Легендарный вратарь Реала Икер Касильяс прокомментировал исход матча своего бывшего клуба против ПСЖ (1:0).

"В матче против Реала мы увидели сильный ПСЖ. Это заслуженная победа ПСЖ. Но и для Мадрида это хороший результат, ведь Куртуа взял пенальти.

Пока не ясно, как закончится противостояние. Все решится на Бернабеу, ведь правило гостевого гола уже отменили. Хочется дома прожить эту атмосферу", — написал Касильяс в Twitter.

Ранее сообщалось, что Реал готов пригласить Почеттино после поражения от ПСЖ.

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