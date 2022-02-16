Президент ПСЖ: Могу назвать первый матч против Реала идеальным в нашем исполнении

Функционер французского клуба подвел итоги противостоянию против Реала.

В домашнем поединке против мадридского Реала, который стал для французского Пари Сен-Жермен первым в двухматчевой дуэли против испанского клуба, хозяева стадиона Парк де Пренс сумели одержать победу за счет позднего забитого мяча Килиана Мбаппе (1:0).

ПСЖ — Реал 1:0 Видео гола и обзор матча

Уже после завершения игры, президент "красно-синих" Нассер Аль-Хелаифи поделился своим впечатлением от увиденного на футбольном поле.

"ПСЖ действительно сегодня сыграл в очень и очень хороший футбол. Футболисты показали, что мы — отличная конкурентная команда. Им удалось контролировать ход противостояния с первой и до последней минуты, забить очень важный мяч. Могу назвать эту встречу идеальной в нашем исполнении.

Безусловно, сейчас мы гордимся победой, однако это был лишь первый тайм нашей встречи с Реалом. Мы готовы продолжать в том же духе и дальше. Сейчас самое главное — сохранить хладнокровие перед ответной игрой.

Важным моментом также является единство: между членами клуба, игроками, тренерским штабом. Мы все плывем в одной лодке, вместе побеждаем, вместе проигрываем.

Я очень горжусь нашими футболистами, нашим тренером, нашим спортивным директором, всеми болельщиками. В данную минуту мы представляем не только самих себя или Париж, а представляем всю Францию на международной арене", — высказался катарский бизнесмен.

Ответный матч между Реалом и ПСЖ состоится 9 марта в столице Испании.