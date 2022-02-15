Каземиро пропустит ответный матч против ПСЖ

Бразильский полузащитник не поможет своей команде.

Реал в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов принимает на Сантьяго Бернабеу Пари Сен-Жермен.

Полузащитник испанской команды Каземиро получил желтую карточку в первой половине игры, а потому пропустит ответный матч.

Отметим, что 29-летний бразилец в этом сезоне отыграл в 32 матчах на клубном уровне, отличившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ответная игра между Реалом и Пари Сен-Жермен состоится 9 марта. Следить за развитием событий текущего поединка вы можете на нашем сайте.