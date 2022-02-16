Рубен Диаш: Голы принесли спокойствие, но играть против Спортинга непросто

16 февраля 2022

Рубен Диаш, Getty Images

Капитан "горожан" поделился своими мыслями после игры со Спортингом.

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (5:0).

"Мы ожидали сложной игры, и мы ее получили. Результат очень позитивный для нас, но он не избавляет нас от трудностей, которые нам доставил Спортинг. Играть против Спортинга непросто, осталось сыграть еще 90 минут, и наша концентрация должна быть такой же.

Мы счастливы, что смогли использовать созданные нами моменты. Мы забили второй и третий голы, и игра изменилась. Но мы не можем почувствовать, что было легко. Голы принесли спокойствие, но Спортинг показал, что у них много хороших качеств", — приводит слова Диаша пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Манчестер Сити.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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