Рубен Диаш: Голы принесли спокойствие, но играть против Спортинга непросто

Капитан "горожан" поделился своими мыслями после игры со Спортингом.

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (5:0).

"Мы ожидали сложной игры, и мы ее получили. Результат очень позитивный для нас, но он не избавляет нас от трудностей, которые нам доставил Спортинг. Играть против Спортинга непросто, осталось сыграть еще 90 минут, и наша концентрация должна быть такой же.

Мы счастливы, что смогли использовать созданные нами моменты. Мы забили второй и третий голы, и игра изменилась. Но мы не можем почувствовать, что было легко. Голы принесли спокойствие, но Спортинг показал, что у них много хороших качеств", — приводит слова Диаша пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Манчестер Сити.