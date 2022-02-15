Спортинг — Манчестер Сити Видео голов и обзор матча

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг на своем поле принимает Манчестер Сити.

Счет в матче был открыт уже на девятой минуте встречи, когда Де Брюйне с лицевой линии отдал передачу в центр штрафной на Мареза, который расстрелял ворота "львов". Спустя десять минут Марез выполнил подачу с углового — Родри пробить не смог — мяч отскочил прямо на ногу Силве, который в касание пробил по воротам — мяч от перекладины влетел в сетку ворот.

На 32 минуте команда Хосепа Гвардиолы забила третий мяч в ворота португальской команды — Фоден в окружении двух футболистов умудрился пробить после прострела Мареза. Спустя 12 минут Стерлинг отдал мяч на Силву, который пробил по воротам — мяч рикошетом от Инасиу влетел в сетку ворот.

В середине второго тайма Стерлинг принял мяч от Силвы неподалеку от штрафной и красиво пробил в дальний угол — без шансов для вратаря Спортинга.

Гол Мареза:

Первый гол Силвы:

Гол Фодена:

Второй гол Силвы:

Гол Стерлинга:

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