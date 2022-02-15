Спортинг — Манчестер Сити Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонский Спортинг на своем поле принимает Манчестер Сити.
Счет в матче был открыт уже на девятой минуте встречи, когда Де Брюйне с лицевой линии отдал передачу в центр штрафной на Мареза, который расстрелял ворота "львов". Спустя десять минут Марез выполнил подачу с углового — Родри пробить не смог — мяч отскочил прямо на ногу Силве, который в касание пробил по воротам — мяч от перекладины влетел в сетку ворот.
На 32 минуте команда Хосепа Гвардиолы забила третий мяч в ворота португальской команды — Фоден в окружении двух футболистов умудрился пробить после прострела Мареза. Спустя 12 минут Стерлинг отдал мяч на Силву, который пробил по воротам — мяч рикошетом от Инасиу влетел в сетку ворот.
В середине второго тайма Стерлинг принял мяч от Силвы неподалеку от штрафной и красиво пробил в дальний угол — без шансов для вратаря Спортинга.
Гол Мареза:
Первый гол Силвы:
Гол Фодена:
Второй гол Силвы:
Гол Стерлинга:
Следить за ключевыми событиями матча Спортинг — Манчестер Сити можно на Football.ua.