Тренер Спортинга: Мы должны понимать, против кого мы играли

Наставник "львов" поделился своими мыслями после игры с Манчестер Сити.

Главный тренер лиссабонского Спортинга Рубен Аморим прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:5).

"Мы быстро начали пропускать голы, но начало встречи было неплохим. Манчестер Сити один раз дошел до наших ворот и тут же забил, а затем и второй, но я не чувствовал отчаяния, которое было в матче с Аяксом, а команда стала более зрелая. Нам нужно было идти за результатом, но мы не могли сделать то, что сделали с Аяксом. Мы играли против очень опытной команды, которая выиграла с большой разницей в счете.

Я хотел бы поблагодарить своих игроков — они отдали все, что у них было. Должен сказать, что я очень горжусь своими игроками и нашими болельщиками, потому что тому, что произошло в конце, не так много объяснений. Но мы должны понимать, против кого мы играли. Нам нужно время. Мы сделали большой шаг по сравнению с прошлым годом. У нас есть еще одна игра, чтобы расти. Это еще не конец", — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Манчестер Сити.