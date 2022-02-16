Бернарду Силва: Победа 5:0 на выезде — хороший результат

Португальский хавбек поделился своими мыслями после игры со Спортингом.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (5:0), в котором он оформил дубль.

"Это было очень хорошее выступление. Честно говоря, я думаю, что в первом тайме мы были недостаточно хороши, чтобы вести со счетом 4:0. Было очень важно забить эти голы с небольшим количеством моментов. Победа 5:0 на выезде — хороший результат.

Я португалец, я из другого конца города. Моя мама из Спортинга, мой папа из Бенфики. Мотивация приехать сюда, в Лиссабон, и сыграть такой важный матч, это невероятно. Однако у нас еще есть работа в Манчестере.

Мы все еще можем стать лучше. Нам просто нужно было продолжать — 3:0 лучше, чем 2:0, а 4:0 лучше, чем 3:0. Было бы здорово сделать хет-трик, но я доволен своим дублем", — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Манчестер Сити.