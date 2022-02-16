Гвардиола: Некоторые игроки сыграли хуже, чем обычно

16 февраля 2022

Хосеп Гвардиола, Getty Images

Наставник "горожан" поделился своими мыслями об игре против Спортинга.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.

"Некоторые игроки сыграли хуже, чем обычно. Мы теряли легкие мячи, но мы были хладнокровны. В первые семь минут мы увидели, насколько хорош Спортинг. Разница между командами — поверьте мне — не 5:0.

В футболе есть одно правило — когда у тебя есть мяч, постарайся его не потерять, особенно в простых ситуациях. Мы часто теряли мяч, а когда ты играешь против лучших команд в Европе, вы даете шанс сопернику на контратаку. Мы должны стать лучше.

Спортинг — это фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши, у них хорошая команда. Я бы сказал, что очень доволен, потому что мы сделали большой шаг к тому, чтобы пройти в следующий раунд.

Это всего лишь одна игра. Это был фантастический результат, но чтобы выйти в четвертьфинал, нужна еще одна игра. Мы можем добиться большего. Поймите, я правда очень рад, но мы можем стать лучше", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Манчестер Сити.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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