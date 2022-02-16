Гвардиола: Некоторые игроки сыграли хуже, чем обычно

Наставник "горожан" поделился своими мыслями об игре против Спортинга.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.

"Некоторые игроки сыграли хуже, чем обычно. Мы теряли легкие мячи, но мы были хладнокровны. В первые семь минут мы увидели, насколько хорош Спортинг. Разница между командами — поверьте мне — не 5:0.

В футболе есть одно правило — когда у тебя есть мяч, постарайся его не потерять, особенно в простых ситуациях. Мы часто теряли мяч, а когда ты играешь против лучших команд в Европе, вы даете шанс сопернику на контратаку. Мы должны стать лучше.

Спортинг — это фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши, у них хорошая команда. Я бы сказал, что очень доволен, потому что мы сделали большой шаг к тому, чтобы пройти в следующий раунд.

Это всего лишь одна игра. Это был фантастический результат, но чтобы выйти в четвертьфинал, нужна еще одна игра. Мы можем добиться большего. Поймите, я правда очень рад, но мы можем стать лучше", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Манчестер Сити.