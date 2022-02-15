Манчестер Сити разгромил Спортинг Л в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

"Горожане" практически гарантировали себе выход в четвертьфинал.

Манчестер Сити в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к лиссабонскому Спортингу и добился победы со счетом 5:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника четыре мяча еще в первой половине игры, добив соперника во втором тайме.

Спортинг Л — Манчестер Сити 0:5

Голы: Марез, 7, Силва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлинг, 58

Спортинг Л: Адан — Порро (Нету, 82), Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Эсгайю — Сарабия, Пальинья, Педру Гонсалвеш (Угарте, 51), Матеуш Нунеш — Паулинью.

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз (Зинченко, 61), Лапорт (Аке, 84), Рубен Диаш, Канселу — де Брюйне, Бернарду Силва (Делап, 85), Родри (Фернандиньо, 73) — Фоден (Гюндоган, 61), Стерлинг, Марез.

Предупреждение: Матеуш, Эсгайю, Угарте — Гюндоган