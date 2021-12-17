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Чеферин — о жеребьевке Лиги чемпионов: Полный провал для УЕФА

17 декабря 2021

Александер Чеферин, Getty Images

Функционер извинился за плохую организацию жеребьевки плей-офф турнира.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал казус с двумя жеребьевками плей-офф Лиги чемпионов.

"Конечно, жеребьевка — полный провал для УЕФА. Так сложилось, что мы зависим от новейших технологий, и, возможно, должны постараться быть зависимыми от них в меньшей степени. УЕФА приносит извинения всем. Что-то пошло не так с нашим программным обеспечением.

УЕФА немедленно связался с поставщиком нашего программного обеспечения, и было принято решение провести жеребьевку заново. Все из-за того, что мы не знали точно, к чему привела ошибка. Наше решение было прозрачным", — рассказал Чеферин.

Отметим, что во время первой жеребьевки Манчестер Юнайтед попал в пару с Вильярреалом. По правилам, команды, которые встречались на стадии группового этапа, не могут встретиться сразу в 1/8.

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Источник: Marca

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