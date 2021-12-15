Индзаги: Повторная жеребьевка Лиги чемпионов была хуже

Итальянский специалист прокомментировал предстоящую встречу с Ливерпулем.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился своим мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Изначально "нерадзурри" должны были встретиться с Аяксом, однако во время повторной жеребьевки им выпал Ливерпуль.

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"Мне и первая жеребьевка не очень понравилась. Но повторная жеребьевка была, конечно, хуже.

Будем думать о предстоящем матче уже в феврале. Отдадим все наши силы", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.

Первая встреча Интера и Ливерпуля состоится в Милане 16 февраля, а ответная – запланирована на 8 марта.