Месси и Рамос возвращаются на Барнабеу, злой гений Роналду для Атлетико и другое: итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Football.ua анализирует скандальную жеребьевку плей-офф главного еврокубкового турнира — Лиги чемпионов.

Вчера состоялась довольно скандальная жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона, которая представила нам много интересных локальных противостояний и интриг. Предлагаем сегодня о них и поговорить в нашем небольшом досье по будущим матчам 1/8 финала.

ПСЖ – Реал Мадрид

Начнем с самой сильной пары всей стадии 1/8, которую было бы не удивительно увидеть и в финале турнира. Честно признаться, даже несколько жаль, что эти исполины пересеклись так рано, а кого-то из них мы не увидим на поздних баталиях в ЛЧ. Всему виной вторая жеребьевка. Изначально Реалу выпала удобоваримая Бенфика, которая была бы "сливочным" совершенно по зубам, а Парижу – Манчестер Юнайтед.

Оплошность организаторов лишила нас очередной части противостояния Месси и Роналду, попутно подкинув свинью "бланкос". Вице-чемпионы Испании уже готовы обжаловать результаты повторной жеребьевки, но вряд ли их месседж будет услышан.

Если абстрагироваться от конспирологии, то мы получили два в теории фантастических по уровню и зрелищности матча.

Главная интрига заключается, безусловно, в возвращении на Сантьяго Барнабеу Лионеля Месси и экс-капитана мадридцев Серхио Рамоса, а также Ашрафа Хакими с Кейлором Навасом и Анхелем ди Марией (аргентинец, к слову, два года назад уже забивал Мадриду в группе), у которых наверняка будут свои счеты с галактическим клубом. Если к козням Лео Реалу мы привыкли, то вот наблюдать за тем, как Серхио будет выступать по ту сторону баррикад на одной линии с некогда врагом в лице аргентинца будет невероятно дико.

Более подробно на шансах команд и истории противостояния остановимся ближе к самим поединкам, а пока констатируем следующий факт – из шести встреч против французского гранда в главном еврокубке Мадрид проиграл всего одну.

Впервые они пересеклись на групповом этапе сезона-2015/16, когда Реал добыл минимальную победу благодаря голу Начо в столице Испании после выездной нулевки.

То самое поражение также пришлось на группу, а именно кампанию-19/20. Тогда Париж Томаса Тухеля не оставил от соперника камня на камне на Парке Принцев (3:0), а в ответной игре состоялись боевые 2:2.

Самое же известное противостояние этих команд состоялось также в 1/8 финала в 2018 году. Тогдашний Реал выглядел легким андердогом противостояния с усилившимся Неймаром и Килианом Мбаппе Парижем, банда Унаи Эмери даже открыла счет на Барнабеу усилиями Адриана Рабьо, но дубль Криштиану и гол Марсело позволили "бланкос" добыть волевую викторию, а в ответке развить добытое преимущество.

Короче говоря, затариваемся попкорном и с нетерпением ожидаем стартового свистка в столице Франции 15 февраля.

Messi vs. Real Madrid two more times 🍿 pic.twitter.com/uHiEVxqe4R — B/R Football (@brfootball) December 13, 2021

Sergio Ramos is heading home in the Champions League 🏠 pic.twitter.com/DTSIX26x3E — B/R Football (@brfootball) December 13, 2021

Спортинг – Манчестер Сити

"А мне пора домой" – такой фразой мог бы окрестить жеребьевку наставник лиссабонцев Рубен Аморим. Нет, ну а что? Если с турбулентным Ювентусом еще можно было отыскать какие-то контраргументы у чемпиона Португалии, то вот с Манчестер Сити таковых не видно вовсе.

Команда Пепа просто сильнее своего соперника на голову. Если не брать матчи с глухим аутсайдером Бешикташем, Спортинг сыграл блестяще лишь во встрече с Дортмундом в пятом туре, потерпев три поражения от той же Боруссии и дважды от Аякса.

Невыход "шмелей" в плей-офф – это трагическая случайность, ставшая возможной благодаря многим негативным факторам, как, например, удаление Матса Хуммельса в четвертом туре, стоившее БД ключевого очка в домашней игре с амстердамцами. Так что Лиссабон хоть и выглядит темной лошадкой этой пары, но пройти в четвертьфинал он сможет лишь в случае очередного гениального "озарения" Хосепа Гвардиолы, да если у "горожан" не будет залетать львиная доля их ударов (нужен форвард!).

Единственная встреча этих соперников состоялась в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2011/12. В Манчестере хозяева отпраздновали победу со счетом 3:2, чтобы затем сгореть "львам" 0:1 на выезде и бесславно покинуть тот турнир.

Из интересного – Педро Порро некогда пребывал в структуре Ман Сити, так ни разу не сыграв за "Блу Мун".

РБ Зальцбург – Бавария

Вот кто определенно выиграл от повторной жеребьевки, так это Бавария. Изначально "роттен" достался действующий чемпион Испании Атлетико. Нагельсманн-тим и так бы выглядела небольшим фаворитом противостояния, но черт его знает в какой форме "матрасники" подойдут к очной ставке. К тому же, состав и подбор игроков у Диего Симеоне позволяет пройти даже такой Мюнхен. Тем не менее, откидываем все эти "если бы", так как если встреча с мадридцами и случится, то не раньше четвертьфинала.

Почему Бавария фаворит пары? Почему Земля круглая, а вы не можете и дня прожить без своего смартфона? Здесь ответ не менее очевиден – потому что это Бавария.

Изначально было понятно, что ввиду невозможности сыграть с Лиллем австрийцы получат очень серьезного соперника. Так что симпатичный коллектив во главе с Каримом Адейеми и Ноа Окафором может начинать паковать чемоданы. Это еще не ясно, раскупят ли кого-то из лидеров банды Маттиаса Яйссле.

История данного противостояния короткая и началась она не так давно. Если не брать во внимание товарняк 2014 года, когда Ред Булл разбил соперника 3:0 (один из мячей на счету Садио Мане), то все плавает на поверхности – 6:2 и 3:1 на групповом этапе ЛЧ-20/21. Счет как минимум первой игры вышел совершенно не по игре, так как "быки" очень серьезно погоняли Нойера и Ко, но сказался несоизмеримо высший класс противника. Не исключено, что так будет и на сей раз.

Не в пользу чемпиона Австрии говорит и следующая статистика – Бавария выиграла все четыре поединка против команд с родины великих композиторов и музыкантов. Ну и на десерт стоит отметить, что в географическом плане данный соперник также весьма удобен для "ФК Голливуд". Мюнхен и Зальцбург разделяют всего-то 116 км. езды.

Интер – Ливерпуль

Интер также может пенять на Судьбу-злодейку. Да, с Аяксом также было бы тяжело рассчитывать на легкую прогулку, но согласитесь, это далеко не тоже самое, что угодить на Ливерпуль!

Итак, что же говорит в пользу "нерадзурри"? Конечно же, Кубок Африканский Наций. У того же Садио Мане довольно неплохие шансы дойти с Сенегалом (действующий финалист КАН) как минимум до полуфинала (2 либо 3 февраля, финал запланирован на 6 февраля), что может стоит "красным" не только лидерства в АПЛ, но и прохода в четвертьфинал главного еврокубка. И это еще один пострадавший от пережеребьевки, так как вторая кряду встреча с детищем Ред Булла в 1/8 финала (зимой этого года прошли Лейпциг) помогла бы команда Юргена Клоппа теоретически добыть победу на классе и дать лидерам нормально восстановиться, а так ситуация диаметрально противоположная.

Миланцы подобные проблемы испытывать не будут, так что на данный момент шансы "змей" смотрятся чуточку предпочтительнее. Тем не менее Ливерпуль – это Ливерпуль. Команда на сумасшедшем ходу и если Мо Салах с компанией поддержат подобный ритм, то пройти крепкий Интер им будет вполне по силам.

Команда Симоне Индзаги и вовсе является настоящей темной лошадкой плей-офф. После ухода Конте и Лукаку на перспективах клуба в новом сезоне многие поспешили поставить крест, но мы видим, что новый наставник пока успешно справляется, а чемпион Италии точно слабее не стал!

Багаж личных встреч выходит не в пользу Интернационале – одна победа и три поражения, зато в каком историческом матче был добыт этот триумф!

В сезоне-1964/65 миланцы пересеклись с Ливерпулем в полуфинале Кубка Европейских Чемпионов. На Энфилде хозяева одолели соперника 3:1, но в столице моды Интер выдал один из лучших матчей в своей истории, победив 3:0 и вышел в финал, в котором переиграл прóклятую Бенфику благодаря голу чемпиона мира-62 Жаира да Косты.

Эти команды сейчас являются наиболее результативными в своих чемпионатах, что также добавляет лишнего градуса этой баталии.

Словом, еще одна безумно интересная пара 1/8.

Челси – Лилль

А вот и самый фартовый участник повторной жеребьевки. Просто удивительно, что Челси умудрился и со второго раза вытащить слабейшего из победителей своих групп – Лилль.

Распыляться здесь мы не будем. Действующий победитель Лиги чемпионов может радостно потирать руки. Потеря первого места в заключительной игре с Зенитом (3:3) даже пошла "пенсионерам" на руку, так что можно смело настраиваться на четвертьфинал. Правда, и выходить на игру уж слишком расслабленными тоже не стóит!

Челси выиграл 4 из 4 последних игр против французских команд, в том числе под горячую руку в этом списке попал и нынешний чемпион Франции. Еще одна дуэль имела место в группе победной ЛЧ против Ренна.

В сезоне-2019/20 эти ребята схлестнулись на групповом этапе, где помимо них также находились Валенсия и Аякс. Обе виктории команды Фрэнка Лэмпарда получились с разницей в один мяч – 2:1 на Пьер Моруа (Осимхен, 22 – Абрахам, 22, Виллиан, 77), 2:1 на Стэмфорд Бридж (Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 – Реми, 78).

Каких-то параллелей между игроками обеих команд также можно не приводить. Вот если бы в составе "синих" и дальше был Эден Азар…

Вильярреал – Ювентус

Очень неоднозначная пара. Конечно, "подводникам" повезло вместо Сити в итоге угодить на турбулентную "старую синьору", а вот лиссабонский Спортинг выглядел более приоритетным вариантом для самого Ювентуса. Короче, и те, и другие могут быть довольны.

Это будет первая встреча данных коллективов в еврокубках. Всего же у "бьянконери" следующий баланс с представителями Пиреней – 25 побед, 16 ничьих и 25 поражений.

Последнюю встречу Вильярреала с итальянским коллективом вы прекрасно помните. Аталанта Джан Пьеро Гасперини навязала "субмарине" ожесточенное сопротивление в обоих матчах, но та героически торпедировала противника, последней из 16 участников вскарабкавшись на поддон уходящего поезда под названием: "1/8 финала чемпионской лиги".

А вы как считаете, кто победит? Действующий победитель Лиги Европы или крепкая, но проблемная команда Макса Аллегри?

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Кажется, вот тут обе команды довольны повторением процедуры жеребьевки, так как и Атлетико, и МЮ изначально достались самые кошмарные варианты в лице Баварии и галактического ПСЖ.

"Матрасники" и "красные дьяволы" далеки от стабильности в текущем сезоне. Несмотря на очень качественный ростер Юнайтед умудряется идти вне зоны Лиги чемпионов, а Атлетико после поражения в "дерби Мадриленьо" отстает от Реала на внушительные 13 очков, имея при этом матч в запасе.

Не исключено, что чемпионаты эти команды проиграют уже после рождественских и новогодних праздников, поэтому мясорубка в ЛЧ станет для них приоритетной задачей. И вот тут фаворита выделить реально сложно.

Если Диего Симеоне и Ральф Рангник не стабилизируют игру своих коллективов, то эта смертельная битва превратится в подобие "кто кого перестреляет". Мадридцы давно перестали быть тем монолитным Колоссом в обороне, к которому мы некогда привыкли, а про защиту МЮ и говорить как-то неловко.

Зато оба клуба располагают термоядерной мощью в атаке. Правда, есть у манкунианцев кое-какой фактор Х, способный сделать их фаворитом чуть ли не с любым соперником на любой стадии. Конечно же, речь о Криштиану Роналду. Если бы не португалец, никакого Манчестер Юнайтед в плей-офф чемпионской лиги мы бы не увидели.

Когда мы говорим об этом факторе в контексте битвы с "кольчонерос", то необходимо умножать его потенциал на два.

КриРо – настоящий злой гений мадридского Атлетико. Если убрать многочисленные голы в ворота "индейцев" во внутренних испанских турнирах и взять за основу исключительно ЛЧ, то и здесь можно найти как минимум два невероятных перформанса.

Первый из них случился в полуфинале 2017 года, когда его хет-трик позволил Реалу по итогу выйти в финал (уступили 1:2 в ответной встрече), а еще одно аналогичное достижение, уже за Ювентус в 1/8 сезона-2018/19, вы наверняка хорошо помните.

Всего же в 35 поединках против Атлетико на счету Роналду 25 голов, 4 хет-трика и два победных финала Лиги чемпионов. "Эль Чоло" и его парни сейчас выглядят примерно так.

Несмотря на весьма обширную еврокубковую историю Атлетико и МЮ, последний раз они пересекались еще в 1991 году, когда "матрасники" выбили соперника во втором раунде Кубка обладателей кубков.

Ronaldo vs. Atlético: 35 games, 25 goals and a lot of celebrations 📸 pic.twitter.com/ITOlKZG16J — B/R Football (@brfootball) December 13, 2021

Бенфика – Аякс

Закончим наиболее интригующей парой данной стадии по-нашему мнению.

Вместо Реала Бенфике достался Аякс, вместо Интера Аяксу досталась Бенфика. Чего еще желать?! Нет, серьезно, после подобной жеребьевки реально тяжело назвать явного фаворита в этом противостоянии.

У "евреев" есть недавний опыт уверенного двойного выноса действующего чемпиона Португалии Спортинг, однако "орлы" выглядят соперником немного более сбалансированным и крепким. Да, в недавнем матче Лиги НОС команда Жорже Жезуша попала коллективу Рубена Аморима 1:3, но все это внутренние разборки (к тому же и Аякс также допускает проколы в Эредивизи), а вот в ЛЧ Бенфика вынесла вперед ногами Барселону, не пропустив в матчах против киевского Динамо и каталонцев ни единого мяча! Даже в суммарных 2:9 с Баварией можно найти толику позитива, так как отрезками лиссабонцы смотрелись очень достойно со "Звездой Юга".

Подопечные Эрика тен Хага стали одним из трех клубов в этом сезоне, взявших максимум очков в своей непростой группе, а состав и качество футбола чемпиона Голландии вызывает легкую ностальгию по полуфиналу 2019 года и заставляет по-тихому рассчитывать на очередную сенсацию в исполнении этого самобытного коллектива.

Последний раз Бенфика с Аяксом пересекались как раз в том самом сезоне-2018/19, тогда амстердамцы взяли 4 очка из 6 возможных, а всего история этого противостояния выглядит следующим образом – +5=2-1 в пользу четырехкратного обладателя кубка европейских чемпионов.

Себастьен Аллер произвел настоящий фурор в этой Лиге чемпионов, но вряд ли кто-то помнит, что у него уже есть опыт успешного прохождения "орлов" в Лиге Европы сезона-2018/19. Тогда его Айнтрахт уступил на Да Луж со счетом 2:4 (бенефис зажёгшейся именно тогда звезды Жоау Фелиша), но выиграл 2:0 в ответной встрече и вышел в полуфинал. Ивуариец тогда пропустил оба матча из-за повреждения, но все же. Да и в конце концов, разве вам не интересно увидеть противостояние Яремчук-Аллер в плей-офф самой Лиги чемпионов?!

На прощание оставим вот такой юмористический арт. Как вам жеребьевка 1/8 ЛЧ, пишите ниже?