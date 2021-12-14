Adidas представил официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2021/22

В разработке мяча были использованы новейшие технологии.

Технический спонсор УЕФА Adidas представил официальный мяч на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22.

При разработке данного мяча были использованы новейшие технологии. Он имеет термически скрепленную конструкцию, твердый полиуретановый поверхностный материал, ромбовидный каркас и высококачественный бутиловый пузырь.

Отметим, что финал ЛЧ-2022 состоится в Санкт-Петербурге 28 мая. Время поединка пока не определено.

Детальнее о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов вы можете ознакомиться в нашем новом видео:

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