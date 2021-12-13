лента новостей

22:54

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

21:16

Бруну Фернандеш: Когда третий раунд жеребьевки?

19:56

Нагельсманн: Зальцбург — отвратительный соперник

19:19

Клопп: Счастлив, что вновь побываю на Сан-Сиро

18:54

Гендир РБ Зальцбург: Встреча с Баварией — это почти дерби

18:19

Директор Реала Бутрагеньо — о жеребьевке: Очень трудно такое принять

18:12

Президент Лилля: Постараемся пройти Челси или хотя бы подороже продать свою шкуру

16:53

УЕФА представил официальный мяч для плей-офф Лиги чемпионов

16:15

ПСЖ сыграет с Реалом, Атлетико встретится с МЮ: стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

15:59

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: как это было