РБ Лейпциг
2
Манчестер Сити
1
07 декабря
19:45
ПСЖ
4
Брюгге
1
07 декабря
19:45
Милан
1
Ливерпуль
2
07 декабря
22:00
Порту
1
Атлетико
3
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
5
Бешикташ
0
07 декабря
22:00
Аякс
4
Спортинг Лиссабон
2
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
2
Интер
0
07 декабря
22:00
Шахтер
1
Шериф
1
07 декабря
22:00
Зенит
3
Челси
3
08 декабря
19:45
Ювентус
1
Мальме
0
08 декабря
19:45
Бавария
3
Барселона
0
08 декабря
22:00
Бенфика
2
Динамо Киев
0
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
1
Янг Бойз
1
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
1
Севилья
0
08 декабря
22:00
Вольфсбург
1
Лилль
3
08 декабря
22:00
Аталанта
2
Вильярреал
3
09 декабря
20:00
Спортинг Лиссабон
-
Манчестер Сити
-
15 февраля
22:00
ПСЖ
-
Реал Мадрид
-
15 февраля
22:00
Интер
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
16 февраля
22:00
Челси
-
Лилль
-
22 февраля
22:00
Вильярреал
-
Ювентус
-
22 февраля
22:00
Атлетико
-
Манчестер Юнайтед
-
23 февраля
22:00
Бенфика
-
Аякс
-
23 февраля
22:00
Ливерпуль
-
Интер
-
08 марта
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
08 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Спортинг Лиссабон
-
09 марта
22:00
Реал Мадрид
-
ПСЖ
-
09 марта
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Атлетико
-
15 марта
22:00
Аякс
-
Бенфика
-
15 марта
22:00
Ювентус
-
Вильярреал
-
16 марта
22:00
Лилль
-
Челси
-
16 марта
22:00

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

13 декабря 2021

getty images

Первые матчи состоятся в середине февраля нового года.

Завершилась скандальная жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 2021/22.

УЕФА утвердил даты поединков, которые пройдут в несколько этапов.

Первые матчи

Вторник, 15 февраля

Спортинг — Манчестер Сити

ПСЖ — Реал Мадрид

Среда, 16 февраля

Рб Зальцбург — Бавария 

Интер — Ливерпуль

Вторник, 22 февраля

Челси — Лилль

Вильярреал — Ювентус

Среда, 23 февраля

Бенфика — Аякс

Атлетико — Манчестер Юнайтед

Ответные матчи

Вторник, 8 марта

Бавария — РБ Зальцбург

Ливерпуль — Интер

Среда, 9 марта

Манчестер Сити — Спортинг

Реал Мадрид — ПСЖ

Вторник, 15 марта

Аякс — Бенфика

Манчестер Юнайтед — Атлетико

Среда, 16 марта

Лилль — Челси

Ювентус — Вильярреал

Все матчи начинаются в 22:00 по киевскому времени.

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