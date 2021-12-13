Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершилась скандальная жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 2021/22.
УЕФА утвердил даты поединков, которые пройдут в несколько этапов.
Первые матчи
Вторник, 15 февраля
Спортинг — Манчестер Сити
ПСЖ — Реал Мадрид
Среда, 16 февраля
Рб Зальцбург — Бавария
Интер — Ливерпуль
Вторник, 22 февраля
Челси — Лилль
Вильярреал — Ювентус
Среда, 23 февраля
Бенфика — Аякс
Атлетико — Манчестер Юнайтед
Ответные матчи
Вторник, 8 марта
Бавария — РБ Зальцбург
Ливерпуль — Интер
Среда, 9 марта
Манчестер Сити — Спортинг
Реал Мадрид — ПСЖ
Вторник, 15 марта
Аякс — Бенфика
Манчестер Юнайтед — Атлетико
Среда, 16 марта
Лилль — Челси
Ювентус — Вильярреал
Все матчи начинаются в 22:00 по киевскому времени.