Жеребьёвка Лиги чемпионов: представление пар

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07 декабря
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0
07 декабря
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07 декабря
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3
08 декабря
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Ювентус
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0
08 декабря
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3
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0
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Динамо Киев
0
08 декабря
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Манчестер Юнайтед
1
Янг Бойз
1
08 декабря
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РБ Зальцбург
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Севилья
0
08 декабря
22:00
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3
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Аталанта
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-
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-
15 февраля
22:00
ПСЖ
-
Реал Мадрид
-
15 февраля
22:00
Интер
-
Ливерпуль
-
16 февраля
22:00
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
16 февраля
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Челси
-
Лилль
-
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-
Ювентус
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Атлетико
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Манчестер Юнайтед
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Бенфика
-
Аякс
-
23 февраля
22:00
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-
Интер
-
08 марта
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
08 марта
22:00
Манчестер Сити
-
Спортинг Лиссабон
-
09 марта
22:00
Реал Мадрид
-
ПСЖ
-
09 марта
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Атлетико
-
15 марта
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Аякс
-
Бенфика
-
15 марта
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-
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-
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Лилль
-
Челси
-
16 марта
22:00

Жеребьёвка Лиги чемпионов: представление пар

14 декабря 2021

УЕФА

Football.ua предлагает вам новое видео на нашем канале, посвященное жеребьевке Лиги чемпионов.

В новом видео Football.ua мы рассказываем о минувшей жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, которая прошла вчера, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Уже сама церемония прошла не без курьеза: в пару к Вильярреалу организаторы случайно вытащили шар с Манчестер Юнайтед. Команды играли в одной группе и поэтому не могли встретиться вновь по правилам.

Кроме того, во время определения соперника для Атлетико организаторы забыли положить в корзину шар с Манчестер Юнайтед, что напрямую повлияло на итоги жеребьевки. Клубы, на которых повлияла данная ошибка, включая мадридский Атлетико и Вильярреал, потребовали от УЕФА провести церемонию жеребьевки заново.

Данный запрос был удовлетворен. В результате повторной жеребьевки были определены новые пары, о которых мы уже подробно вам рассказывали.

В новом ролике Football.ua выделяет главные интриги будущих противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.

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