Жеребьёвка Лиги чемпионов: представление пар

Football.ua предлагает вам новое видео на нашем канале, посвященное жеребьевке Лиги чемпионов.

В новом видео Football.ua мы рассказываем о минувшей жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, которая прошла вчера, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Уже сама церемония прошла не без курьеза: в пару к Вильярреалу организаторы случайно вытащили шар с Манчестер Юнайтед. Команды играли в одной группе и поэтому не могли встретиться вновь по правилам.

Кроме того, во время определения соперника для Атлетико организаторы забыли положить в корзину шар с Манчестер Юнайтед, что напрямую повлияло на итоги жеребьевки. Клубы, на которых повлияла данная ошибка, включая мадридский Атлетико и Вильярреал, потребовали от УЕФА провести церемонию жеребьевки заново.

Данный запрос был удовлетворен. В результате повторной жеребьевки были определены новые пары, о которых мы уже подробно вам рассказывали.

В новом ролике Football.ua выделяет главные интриги будущих противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.

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