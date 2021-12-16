Демирал: Манчестер Юнайтед не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов без Роналду

Футболист восхитился формой португальца.

Защитник Аталанты Мерих Демирал заявил, что Криштиану Роналду, с которым они играли в Ювентусе, очень усилил Манчестер Юнайтед.

"У нас с Криштиану Роналду очень крепкая дружба. Он всегда помогал мне, мы часто переписываемся до сих пор, несмотря на то, что не играем в одном клубе. Думаю, Криштиану в числе лучших людей, с которыми я знаком.

Я могу легко сказать, что лучше, когда Роналду играет за твою команду, а не против тебя — это однозначно. Он постоянно делает разницу. Вы только посмотрите, что он сделал в Лиге чемпионов. Вышел бы Манчестер Юнайтед в плей-офф без него? Нет", — сказал турецкий футболист.

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