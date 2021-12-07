Алле повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий Аякс продолжает забивать.

Аякс в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимает на своем поле Спортинг Л.

Уже в дебюте матча, на восьмой минуте, голом с одиннадцатиметровой отметки отличился Себастьян Алле. Форвард забивал во всех шести матчах группового этапа.

Как сообщает Gracenote Live, Алле стал лишь вторым футболистом, которому покорилось подобное достижение. Первым был Криштиану Роналду в сезоне-2017/18.

Напомним, что Себастьян Алле также стал вторым игроком, оформившим покер в дебютном матче Лиги чемпионов.