Месси забил 38 команде в Лиге чемпионов, повторив рекорд Роналду

07 декабря 2021

Лионель Месси, Getty Images

Аргентинский форвард оформил дубль в поединке против Брюгге.

ПСЖ в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле одержал уверенную победу над Брюгге со счетом 4:1. В этом поединке оформленными дублями отметились два нападающих парижан — Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

По информации Squawka Football, 34-летний аргентинец смог забить 38 команде в Лиге чемпионов, что является повторением рекорда нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Месси провел 15 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.

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