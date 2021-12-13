Месси vs Роналду и другие: стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Участники главного по значимости еврокубка узнали своих следующих соперников.

13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.

16 команд были разделены на две корзины (сеяные и несеяные), в зависимости от успешности своих выступлений на групповом этапе.

Список сеяных команд: Аякс, Бавария, Ливерпуль, Лилль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реал, Ювентус.

Список несеяных команд: Атлетико, Бенфика, Вильярреал, Зальцбург, Интер, ПСЖ, Спортинг, Челси.

В ходе жеребьевки команды образовали следующие пары:

Бенфика — Реал Мадрид

Вильярреал — Манчестер Сити

Атлетико — Бавария

Зальцбург — Ливерпуль

Интер — Аякс

Спортинг — Ювентус

Челси — Лилль

Пари Сен-Жермен — Манчестер Юнайтед

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16/22/23 февраля, а ответные — 8/9/15/16 марта 2022 года.

Отметим, что правило "выездного гола", согласно решению УЕФА, работать не будет.

Если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия пенальти.

Ознакомиться с детальным ходом жеребьевки можно с помощью текстовой трансляции на нашем сайте.