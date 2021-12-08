Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов

У португальского форварда на один гол больше с одиннадцатиметровой отметки в матчах Лиги чемпионов.

ПСЖ в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов уверенно обыграл Брюгге (4:1). В этом поединке нападающий парижан Лионель Месси оформил дубль, один из голов забив с пенальти.

По информации MisterChip, 34-летний аргентинец пробил уже свой 22 пенальти в Лиге чемпионов, чем повторил рекорд, ранее установленный нападающим Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Однако уточняется, что у Месси 18 голов с 11-метровой отметки, а у Роналду — 19.

Также аргентинец забил в каждом из трех первых домашних матчах Лиги чемпионов в составе парижан. До него такое достижение покорилось лишь двум футболистам — Джорджу Веа (1994 год) и Неймару в (2017).

Ранее сообщалось, что Месси забил 38 команде в Лиге чемпионов, повторив рекорд Роналду.