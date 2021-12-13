ПСЖ сыграет с Реалом, Атлетико встретится с МЮ: стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию результаты повторной жеребьевки турнира.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за ошибок при проведении жеребьевки организаторы приняли решение провести повторную церемонию.

В результате жеребьевки были определены следующие пары:

Зальцбург – Бавария

Спортинг Л – Манчестер Сити

Бенфика – Аякс

Челси – Лилль

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вильярреал – Ювентус

Интер – Ливерпуль

ПСЖ – Реал Мадрид

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/ и 22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9 и 15/16 марта. Все матчи начинаются в 22:00 по киевскому времени.