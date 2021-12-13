ПСЖ сыграет с Реалом, Атлетико встретится с МЮ: стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Из-за ошибок при проведении жеребьевки организаторы приняли решение провести повторную церемонию.
В результате жеребьевки были определены следующие пары:
Зальцбург – Бавария
Спортинг Л – Манчестер Сити
Бенфика – Аякс
Челси – Лилль
Атлетико – Манчестер Юнайтед
Вильярреал – Ювентус
Интер – Ливерпуль
ПСЖ – Реал Мадрид
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15/16/ и 22/23 февраля, а ответные поединки пройдут 8/9 и 15/16 марта. Все матчи начинаются в 22:00 по киевскому времени.