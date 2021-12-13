Директор Реала Бутрагеньо — о жеребьевке: Очень трудно такое принять

13 декабря 2021

эмилио бутрагеньо, getty images

Функционер высказался о проблемах, которые появились во время жеребьевки плей-офф ЛЧ.

Организаторы жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов допустили ряд серьезных ошибок, в следствии чего пришлось проводить повторный жребий.

Директор мадридского Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах повторной жеребьевки, по итогам которой вместо Бенфики "сливочным" достался ПСЖ.

"Очень трудно принять все это. Учитывайте, что миллионы болельщиков по всему миру ожидали этого события, а затем все признается недействительным.

Что касается ПСЖ, то мы с энтузиазмом ждем встречу и понимаем, что Лига чемпионов означает для наших болельщиков. Понимаем силу соперника и рассчитываем на два очень интересных поединка", — приводит слова функционера Marca.

Результаты финальной жеребьевки доступны по этой ссылке.

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