Директор Реала Бутрагеньо — о жеребьевке: Очень трудно такое принять

Функционер высказался о проблемах, которые появились во время жеребьевки плей-офф ЛЧ.

Организаторы жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов допустили ряд серьезных ошибок, в следствии чего пришлось проводить повторный жребий.

Директор мадридского Реала Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах повторной жеребьевки, по итогам которой вместо Бенфики "сливочным" достался ПСЖ.

"Очень трудно принять все это. Учитывайте, что миллионы болельщиков по всему миру ожидали этого события, а затем все признается недействительным.

Что касается ПСЖ, то мы с энтузиазмом ждем встречу и понимаем, что Лига чемпионов означает для наших болельщиков. Понимаем силу соперника и рассчитываем на два очень интересных поединка", — приводит слова функционера Marca.

Результаты финальной жеребьевки доступны по этой ссылке.