Организаторы оконфузились во время жеребьевки Лиги чемпионов

МЮ случайно выпал Вильярреалу, когда перепутали шары.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, которая определила будущие пары соперников.

Однако сама церемония прошла не без курьеза: в пару к Вильярреалу организаторы случайно вытащили шар с Манчестер Юнайтед. Команды играли в одной группе и поэтому не могли встретиться вновь по правилам.

После того, как этот конфуз исправили, Вильярреалу достался в соперники Манчестер Сити, а МЮ – сыграет с ПСЖ.

Предлагаем ознакомиться с ходом жеребьевки в онлайне от Footbal.ua.