Клопп: Счастлив, что вновь побываю на Сан-Сиро

13 декабря 2021

юрген клопп, getty images

Наставник Ливерпуля высказался о результатах жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

В результате повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с миланским Интером в 1/8 финала самого престижного турнира.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал на результаты жребия, оставшись довольным возможностью вновь побывать на Сан-Сиро.

"Я ждал 54 года, чтобы впервые оказаться на этом стадионе. Теперь же это будет дважды за три месяца — конечно я счастлив. Все отлично!

Интер — лидер чемпионата Италии. Сейчас у них удачный период, но посмотрим, что будет в феврале. Санчес и Джеко очень хороши, так же как и Лаутаро — один из самых ярких форвардов в мире. 

Что касается повторной жеребьевки, то это было единственным верным решением. По-другому и быть не могло, конечно", — приводит слова немецкого специалиста Football Italia.

Результаты финальной жеребьевки доступны по этой ссылке.

Источник: Football Italia

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