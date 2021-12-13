Президент Лилля: Постараемся пройти Челси или хотя бы подороже продать свою шкуру

Оливье Летанг прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов.

Жребий 1/8 финала Лиги чемпионов определил в соперники обладателю трофея, Челси, Лилль, однако президент "догов" уверен, что его команда даст бой фавориту.

"Нам предстоит встретиться с победителем прошлого турнира, но я хочу, чтобы наши болельщики не теряли оптимизма, – цитирует Оливье Летанга официальный сайт клуба. – Каждая команда, вышедшая в 1/8 финала, имеет шанс пройти дальше".

"Надо плодотворно поработать в оставшееся время, ведь уже неоднократно доводилось видеть, как кардинально менялась игра команд между групповым этапом и плей-офф".

"Могу пообещать, что мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд. Или хотя бы дать бой фавориту и постараться подороже продать свою шкуру".

Лилль выиграл группу G, опередив РБ Зальцбург, Севилью и Вольфсбург. В Лиге 1 "доги» идут 11-ми после 18-ти туров.

Челси финишировали вторыми в группе Н, уступив Ювентусу и опередив Зенит и Мальме. В АПЛ Челси идет третьим, отставая на 2 очка от Манчестер Сити и на 1 от Ливерпуля.