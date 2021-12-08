Алле — первый игрок, забивший в шести дебютных матчах в Лиге чемпионов

Французский форвард продолжает зажигать в главном еврокубковом турнире.

Аякс в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разобрался со Спортингом (4:2).

В этом противостоянии забитым голом в составе голландского клуба отметился французский нападающий Себастьян Алле.

По информации Squawka Football, 27-летний француз стал первым игроком, который смог забить в своих первых шести матчах в Лиге чемпионов.

На счету Алле уже десять забитых голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что позволило ему обновить свой рекорд. По итогам прошлого тура он стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить девять мячей в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Аякс стал вторым клубом не из топ-5 лиг, выигравшим все матчи в группе Лиги чемпионов.