Алле — первый игрок, забивший в шести дебютных матчах в Лиге чемпионов

08 декабря 2021

Себастьян Алле (второй справа), ФК Аякс

Французский форвард продолжает зажигать в главном еврокубковом турнире.

Аякс в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разобрался со Спортингом (4:2).

В этом противостоянии забитым голом в составе голландского клуба отметился французский нападающий Себастьян Алле.

По информации Squawka Football, 27-летний француз стал первым игроком, который смог забить в своих первых шести матчах в Лиге чемпионов.

На счету Алле уже десять забитых голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, что позволило ему обновить свой рекорд. По итогам прошлого тура он стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить девять мячей в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Аякс стал вторым клубом не из топ-5 лиг, выигравшим все матчи в группе Лиги чемпионов.

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