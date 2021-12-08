Аякс в результативном матче обыграл Спортинг Л

Аяксиды выиграли все матчи группового этапа.

Аякс в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Спортинг Л и добился победы.

Хозяева быстро открыли счет усилиями Алле, на что гости ответили точным ударом Сантуша, однако затем пропустили три мяча.

Взятие ворот от Табаты под занавес игры лишь немного скрасило поражение Спортинга.

Аякс — Спортинг Л 4:2

Голы: Алле, 8, Антони, 42, Нерес, 58, Бергейс, 62 — Сантуш, 22, Табата, 78

Аякс: Пасвеер — Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46) — Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс — Алле, Нерес (Классен, 60), Антони.

Спортинг: Виргиния — Эштевеш (Назинью, 73), Нету,Рейс, Инасиу, Эшгайю — Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табат — Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).

Предупреждения: Схюрс, Альварес — Браганча, Табата

