Аякс — Спортинг 4:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс на своем поле уверенно обыграл лиссабонский Спортинг (4:2).

Победу амстердамскому клубу принесли забитые мячи в исполнении Алле, Антони, Нереса и Бергейса, а у гостей по голу в свой актив записали Сантуш и Табата.

Таким образом, Аякс выиграл все шесть поединков и возглавил группу С, набрав 18 очков. Спортинг финишировал вторым в квартете, имея в своем активе девять очков. Боруссия Д отправляется в Лигу Европы с третьего места, а Бешикташ так и не набрал баллов в шести играх.

Обзор матча:

Аякс — Спортинг 4:2

Голы: Алле, 8, Антони, 42, Нерес, 58, Бергейс, 62 — Сантуш, 22, Табата, 78

Аякс: Пасвеер — Мазрауи (Тимбер, 77), Схюрс (Ренсх, 60), Мартинес, Блинд (Тальяфико, 46) — Альварес (Тайлор, 72), Гравенберх, Бергейс — Алле, Нерес (Классен, 60), Антони.

Спортинг: Виргиния — Эштевеш (Назинью, 73), Нету,Рейс, Инасиу, Эшгайю — Нуну Сантуш (Паулинью, 60), Браганса (Эссугу, 81), Угарте (Сарабия, 73), Табат — Томаш (Педру Гонсалвеш, 60).

Предупреждения: Схюрс, Альварес — Браганча, Табата