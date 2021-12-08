Аякс — второй клуб не из топ-5 лиг, выигравший все матчи в группе Лиги чемпионов

Команда Эрика тен Хага продемонстрировала высокий уровень футбола во всех шести поединках группового этапа.

Аякс в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разобрался со Спортингом (4:2).

Таким образом, команда Эрика тен Хага одержала победы во всех шести поединках группового этапа Лиги чемпионов.

По информации OptaJohan, Аякс стал вторым клубом не из топ-5 лиг в истории турнира, который смог пройти групповой этап, выиграв все шесть матчей. Впервые это достижение покорилось московскому Спартаку в далеком сезоне-1995/96.

До Аякса лишь восемь команд добивались шести побед на групповой стадии Лиги чемпионов — Милан (1992/93), ПСЖ (1994/95), Спартак (1995/96), Барселона (2002/03), Реал (2011/12 и 2014/15), Бавария (2019/20) и Ливерпуль (2021/22).

Также Аякс стал первым клубом, который смог забить 20 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ближайшим конкурентом амстердамского клуба является Бавария, которая сегодня сыграет против Барселоны и имеет в своем активе 19 забитых голов.