лента новостей

20:51

Зинченко сыграет с первых минут против ПСЖ

20:47

Жиру возглавит атаку Милана в игре против Атлетико

20:41

Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

20:37

Верратти и Вейналдум не сыграют против Манчестер Сити

20:16

Пресс-конференция Де Дзерби и Индзаги после матча Лиги чемпионов

18:24

Педриньо, Соломон и Степаненко сыграют с первых минут против Интера

18:17

Буяльский: После окончания первого тайма Эрнандес сказал мне, что фол был

17:58

Интер U-19 — Шахтер U-19 1:0 Видео гола и обзор матча

17:00

Шахтер U-19 уступил Интеру и лишился шансов на выход из группы

15:22

Сеферович не попал в пустые ворота в матче против Барселоны. Жезуш был в шоке от промаха