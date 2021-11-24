Интер U-19 — Шахтер U-19 1:0 Видео гола и обзор матча

В рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер U-19 уступил сверстникам из миланского Интера со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Пескетола на 4 минуте. Смотрите видео гола и обзор матча.
Интер U-19 — Шахтер U-19 1:0
Гол: Пескетола, 4
Интер U-19: Ровида, Дзанотти, Хоти, Кортиновис (Фонтанароза, 85), Нунциатини, Фаббиан (Моретти, 85), Сангалли, Карбони, Абьюзо (Овусу, 74), Юргенс (Куратоло, 67), Пескетола (Казадеи, 74).
Шахтер U-19: Пузанков, Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Сигеев (Плющ, 59), Глущенко, Капинус, Бако (Погорилый, 84), Гончарук, Векленко (Пушкарев, 60).
Предупреждения: Карбони, Фарина.