Алан Патрик, Исмаили и Судаков пропускают игру с Интером из-за микротравм

Все трое футболистов находятся в лазарете донецкого клуба.

Защитник Шахтера Исмаили, полузащитник Алан Патрик и нападающий Георгий Судаков пропускают поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера из-за микротравм. Об этом заявил тренер "горняков" по методологии Микеле Кавалли.

Специалист не назвал точный характер травм футболистов, но отметил, что в ближайшее время они должны вернуться в общую группу команды Роберто Де Дзерби.

В настоящее время Football.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Интер — Шахтер.

Следующий матч "горняки" проведут против Ингульца в гостях. Игра 16 тура УПЛ состоится 28 ноября в 14:00 по киевскому времени.