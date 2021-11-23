Пресс-конференция Де Дзерби перед матчем против Интера

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию общения главного тренера "горняков" с прессой.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в гостях встретится с миланским Интером.

Накануне поединка главный тренер "горняков" Роберто де Дзерби встретится с журналистами и расскажет о ситуации в команде и подготовке ко встрече с итальянским клубом.

Онлайн-трансляция пресс-конференции начнется в 18:00.

Матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.